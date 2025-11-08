８日放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）に、タレントの藤本美貴が出演。番組リポーターの榎本ゆいなのインタビューを受け、アイドル時代の“武勇伝”などを語った。２００２年にソロでデビューし、同年のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場。しかし、「紅白の帰りに事務所に連れて行かれて、モーニング娘。に入りますと言われた。ソロで頑張っていこうと１年前に思ったのに…急にでびっくりしましたね。でも拒否権はな