明日9日は、西日本付近と日本海北部をそれぞれ別の低気圧が東へ進み、全国的に雨が降るでしょう。北日本では大気の状態が非常に不安定となるため、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意が必要です。また、関東から東海では、最高気温が今日8日より低く、昼間でも肌寒さがありそうです。明日9日全国的に雨九州北部は局地的に激しく降るおそれ明日9日は、西日本付近と日本海北部を、それぞれ別の低気圧が前線を伴って東へ進