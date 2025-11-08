49歳以下で2位秋ドラマが始まる前には口の端にも上らなかったドラマが、若者の間を中心に人気を集めている。日本テレビ「良いこと悪いこと」（土曜午後9時）である。小学校の卒業から22年後、同級生が次々と殺されるというストーリーだ。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「むねが」「マーメイドかと」…エレガントな肩出しドレス姿の新木優子まず秋ドラマの視聴率ベスト5を見てみたい。（1）テ