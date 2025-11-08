8日午前、千葉県松戸市の路上で男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。右脇腹に刺し傷があり、警察は殺人事件と断定し捜査本部を設置する方針です。8日午前4時15分ごろ、松戸市の路上で、「年配の男性が倒れている。意識と呼吸がなく、頭部から血を流している」と通行人の女性から110番通報がありました。路上で倒れていたのは礒貝要平さんで、病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。礒貝さ