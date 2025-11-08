漫画家やくみつる氏（66）が8日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語で、自身が推したものの「全然賛同を得られなかった」言葉を明かした。「新語・流行語大賞」の選考委員を務めるやく氏は、世間で話題になる言葉について「日頃気をつけてはいるんですよね」としつつ、今回のノミネート語について