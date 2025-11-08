ギタリスト山本恭司（69）が8日、インスタグラムを更新。音楽事務所ヤングジャパンの同窓会への出席を報告し、ばんばひろふみ（75）、矢沢透（76）らレジェンドミュージシャンたちとの貴重なツーショット写真の数々を公開した。「僕が24歳の頃からずっとお世話になっていた音楽事務所ヤングジャパンの同窓会がありました」とし、「もう右を見ても左を見ても懐かしいミュージシャン、スタッフの方たちだらけ。それはそれは盛り上が