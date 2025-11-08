約2500名の俳優が所属する協同組合日本俳優連合（以下、日俳連）の公式X（旧ツイッター）が7日に更新されて、AI音声生成プラットフォーム「にじボイス」に問い合わせした結果を報告した。声優も多数所属する日俳連は、かねてより「声の肖像権」として、声優の「声」を無許可で利用したAI生成物に関する提言を続けている。7日、「#NOMORE無断生成AI」のハッシュタグを添えて、「AI音声生成プラットフォーム『にじボイス』に対し、33