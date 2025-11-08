【J1第36節】(U等々力)川崎F 1-1(前半0-0)岡山<得点者>[川]山本悠樹(84分)[岡]松本昌也(90分+5)<警告>[川]エリソン(44分)[岡]ウェリック・ポポ(80分)観衆:23,343人主審:清水勇人└岡山が川崎Fを相手に執念ドロー…未勝利続くも他会場の結果で残留決定