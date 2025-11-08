[11.8 J1第36節 川崎F 1-1 岡山 U等々力]J1第36節が8日に開催され、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦した7位川崎フロンターレと15位ファジアーノ岡山は1-1で引き分けた。川崎Fはポゼッションやシュート数で上回りながらゴールを奪えない展開が続いたものの、後半39分に均衡を破る。MF伊藤達哉がペナルティエリア左から中央へ持ち運ぶと、DF阿部海大のスライディングを受け、ボールはボックス手前のMF山本悠樹のも