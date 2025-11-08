【J1第36節】(レモンS)湘南 5-2(前半2-0)新潟<得点者>[湘]鈴木章斗2(35分、70分)、平岡大陽(38分)、小野瀬康介(52分)、奥野耕平(72分)[新]長谷川元希(85分)、マテウス・モラエス(90分+1)<警告>[湘]小野瀬康介(48分)[新]マテウス・モラエス(75分)観衆:11,505人主審:飯田淳平