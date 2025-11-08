[11.8 J2第36節 愛媛 0-4 長崎 ニンスタ]J2第36節が8日に行われ、2位V・ファーレン長崎は敵地で20位愛媛FCに4-0で勝利した。首位水戸ホーリーホックの今節でのJ2優勝決定を阻止。次節は23日に開催され、ホームで水戸との直接対決に臨む。長崎は前半1分に幸先よく先制に成功。左CKからのこぼれ球をボックス内で拾ったDF櫛引一紀が落とし、MF翁長聖がペナルティエリア手前左から右足でコントロールショットを突き刺した。翁長