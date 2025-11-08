高級チョコレートブランドとして名高い『ゴディバ』は、2026年に創業100周年を迎える。そのアニバーサリーイヤーを記念した商品の第1弾として、「100年の遊び心 コレクション」が全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、ゴディバ オンラインショップにて2026年1月8日から期間限定で販売される。※すべて価格は税込み“ベルギー王室御用達”の称号を更新し続ける、高級チョコレートブランド『ゴディバ』の創業は1926（大正15）年。ベ