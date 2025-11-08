7日夜、新潟県湯沢町にある温泉旅館の駐車場で宿泊客がクマに襲われる被害がありました。現場はJR越後湯沢駅の近くで、クマは別の温泉施設の方向に逃げたということです。クマによる被害があったのはJR越後湯沢駅から200メートルほど離れた温泉旅館の駐車場です。警察によりますと、7日午後9時半ごろ、県外から訪れた30代の男性が外出の帰りに襲われたということです。男性は左腕をかまれたほか左手の甲をひっかかれるケガをしまし