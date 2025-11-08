今季限りでの引退を発表しているクレイトン・カーショー投手が、総力戦で戦ったワールドシリーズを振り返りました。シリーズ連覇を達成し、世界一を祝うシャンパンファイトで乾杯の音頭をとったクレイトン・カーショー投手。熱戦を繰り広げたチームを振り返り、「ドジャースは多額な投資をしたのだから優勝は当たり前と言われるが、チームを助けたいという心意気をお金で買うことはできない」と想いを語りました。チーム一筋18年の