中日は8日、ブライト健太選手、近藤廉投手の2選手と契約更改を行ったことを発表しました。2021年ドラフト1位で入団したブライト健太選手は、昨季の35試合から大幅に出場機会を増やす83試合の出場で打率.259、3本塁打、20打点とキャリアハイを更新しました。近藤投手は2020年育成ドラフト1位で入団。5年目の今季はリリーフとして終盤の16試合に登板。防御率2.20、1ホールドを記録しました。