Conton Candyが、ニューシングル「Touring」を12月10日(水)にリリースすることを発表した。表題曲「Touring」は、10月クールTVアニメ『終末ツーリング』のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。疾走感あふれるサウンドと、旅の始まりを感じさせるリリックが印象的なナンバーとなっている。©2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会CDジャケットには、TVアニメ『終末ツーリング』描き下ろし絵柄を採用