東京五輪男子柔道100キロ級金メダリストのウルフ・アロン（29）が8日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。勝利後のガッツポーズについて持論を語った。スポーツの世界で、選手がたびたび見せるガッツポーズ。ウルフは「柔道界では、あんまりいいとはされていない」と言及。柔道男子73キロ級で16年リオデジャネイロ、21年東京五輪を連覇した大野将平は「ガッツポーズは相手を2度殺す。相手に対する侮辱だ