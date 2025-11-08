「白山白川郷ホワイトロード」の駐車場から崖下に転落した車＝8日午後、石川県白山市（白山林道石川管理事務所提供）8日午後1時50分ごろ、石川県白山市と岐阜県白川村を結ぶ自動車専用の観光道路「白山白川郷ホワイトロード」沿いの白山市側の駐車場で「車がガードレールを突き破り、崖下に落ちた」と目撃者から119番があった。富山県の防災ヘリが、車に乗っていた福井県越前町の80代夫婦を心肺停止の状態で病院に搬送したが、そ