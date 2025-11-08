石川県白山市の地元消防によると、8日午後1時50分ごろ、同市と岐阜県白川村を結ぶ「白山白川郷ホワイトロード」の駐車場で「車がガードレールを突き破り、崖下に落ちた」と119番があった。2人が心肺停止で病院に搬送された。