ラッパーの晋平太さんが亡くなっていたことがわかった。42歳だった。【映像】呂布カルマが投稿した晋平太さんとの2ショット（複数カット）8日に更新された晋平太さんの公式Xに、「親族一同」の名義で「ご報告」という文書が掲載された。「一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます。先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします。生前、晋平太を支えてくださった