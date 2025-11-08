松山市営ｉｎ玉野競輪のナイターＦ?「九州スポーツ杯争奪戦」が９日、幕を開ける。初日特選メンバーの園田匠（４４＝福岡）は前場所での落車を感じさせない元気な姿で現地入りした。この男の辞書に「ケガ」という２文字はないのかもしれない。前回の前橋Ｇ?𥶡仁親王牌では二次予選Ｂで落車し、右半身をバンクに打ちつけた。診断結果は「右ヒジの打撲に擦過傷」。落再入６着で勝ち上がりはなくなったが、３日目以降も元