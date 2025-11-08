タレントの青木さやかが８日に更新された、お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。青木は長女が２歳の時に離婚。離婚理由について「性格の不一致って言うしかない。別れる理由ってこっちと向こうで違う可能性がある」と語った。続けて「こちら側の理由としては私の方が収入が多かった。彼は彼の収入で払える所に引っ越そうって言ってた。でも、私は頑張って稼いできたから『ここ