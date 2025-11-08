【モデルプレス＝2025/11/08】女優の岸井ゆきのが11月7日、自身のInstagramを更新。シースルーのドレス姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】岸井ゆきの「可愛すぎる」シースルードレスで肌見せ◆岸井ゆきの、東京国際映画祭でシースルー衣装を披露岸井は「東京国際映画祭レッドカーペットを天野監督と宮沢氷魚さんと歩きました」と報告。「我々の映画『佐藤さんと佐藤さん』は11／28公開です！映画が広まっていきますように