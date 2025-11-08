若者を中心に高い支持率を誇る高市首相。その勢いに乗って総選書に打って出るのか（写真：時事）【写真あり】自民党が総選挙に対して二の足を踏みかねない出来事を演出した“2人の女性”とは？驚異的な人気ぶりといえる。JNN（ジャパン・ニュース・ネットワーク）が11月1〜2日に行った世論調査では、発足直後の高市早苗内閣の支持率は82.0％と、2000年以降に発足した内閣で2番目に高かった。1番高かったのは2001年に発足した小泉純