ノースリーブやTシャツを着たとき、二の腕や肩まわりのラインに自信が持てない…。そんなお悩みにこそ試してほしいのが、「大胸筋」から「上腕二頭筋」までアプローチできる、見た目が変わる２つの簡単ストレッチ。毎日の習慣にすれば、気になる“上半身のもたつき”がすっきり。シルエットが自然と変わり、“着痩せするカラダ”へ導いてくれます。🌼細見えする第一印象へ。１日１セット【上半身の贅肉＆むくみ解消に効く】