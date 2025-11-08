シャークニンジャは、小型キッチン家電ブランド「Ninja」(ニンジャ）の加熱調理家電として、1台で8つの調理方法が行える8 in 1マルチクッカー「Ninja エブリデーポッシブルクッカー」を2025年11月21日（金）に発売します。実売価格は2万2770円（税込）。 「Ninja エブリデーポッシブルクッカー」 記事のポイント 様々な調理が1台でできる卓上マルチクッカー。これからの季節は、家族や友人とおでんや鍋を囲むのにも最適