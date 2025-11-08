中日・ブライト健太外野手が８日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、８５０万円アップの年俸２２００万円でサインした。４年目の今季は８３試合の出場で打率２割５分９厘、３本塁打、２０打点。いずれも自己最高成績を残し、勝負強さを買われて代打の切り札としての起用も目立った。「ほぼ代打でしか出ていないのに評価していただいた」と感謝。「スタートから出られる選手が目標。（スタメンで出られない）悔