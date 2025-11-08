◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック第３日（８日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、７位で出た２０歳ルーキーの荒木優奈（Ｓｋｙ）は８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１５アンダーで畑岡奈紗（アビームコンサルティング）と並ぶ首位に浮上した。「すごくいいラウンドだった。５連続バーディーが取れてすごい楽しかったです」。この日最少の６５をマークし