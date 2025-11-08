甲南大などを運営する甲南学園の陸上競技部創部１００周年記念式が８日、神戸市で行われ、卒業生ら約２３０人が節目を祝った。同部は高等科が創設された１９２３年に創部。３６年ベルリン五輪男子ハンマー投げ代表の松野榮一郎や９８年から日本選手権女子１００メートル７連覇の新井初佳ら日本のトップ選手を輩出してきた。記念式はコロナ禍の影響で準備が滞り２年遅れの開催となり、主催した卒部生組織・秀峰会の中川透会長は