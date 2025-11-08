琴平警察署 ８日午後０時20分ごろ、香川県まんのう町炭所西の民家が燃えていると通行人から119番がありました。駆け付けた消防が消火にあたり約3時間後に鎮火しましたが、木造２階建て住宅約208平方メートルと、隣接する倉庫約36平方メートルが全焼しました。けが人はいませんでした。 この家には64歳の男性が一人で住んでいて、男性が家の敷地で乾かした竹を燃やしていたところ、家に立てかけていた他の竹に燃え移