宝塚歌劇団は8日、星組の実力派・ひろ香祐（ひろか・ゆう）が2026年4月13日付で専科へ異動することを発表した。 【写真】元雪組トップ彩風咲奈現トップ朝美絢を“推し活”大劇場のショップでグッズを真剣吟味→購入 ひろ香は2009年初舞台の95期。名古屋市出身で、愛称はヒーロー、こりん。元星組トップスター礼真琴に次ぐ次席で入団した。173センチの長身で、歌、ダンス、芝居と三拍子揃った実力派。