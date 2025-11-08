香川県の小豆島で8日、親子がサツマイモを収穫し、冬の訪れを告げる「芋づるの塔」がお目見えしました。土庄町伊喜末地区の県道沿いの畑では６月に子どもたちが植えたサツマイモが収穫の時期を迎えました。子ども会や保護者、地域の協議会のメンバーら約60人が参加し、土の感触を楽しみながらイモを堀りました。 今年は雨が少なく、全体に小ぶりでしたが、イモの花を耳に飾って芋堀りを楽しむ女の子もいました。 収