お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（55）の妻でタレントの安めぐみ（43）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）、次女（1）との親子ショットを公開した。【写真】「楽しそう」安めぐみが披露した、旅行先でたわむれる長女&次女の姉妹2ショット「先日、家族で館山へお出かけに行きました写真色々」とつづり、長女と次女が仲良くたわむれている姉妹2ショットをアップ。さらに、安と似た雰囲気のヘアスタイルが印象