〈1食1400円の冷凍ラーメンは“なぜ高いのに売れた”のか？ コロナ禍で爆売れした“お家で食べられる本格ラーメン”の秘密〉から続く「ラーメン1杯1000円は高い」--そんな“1000円の壁”問題が話題になる一方で、海外では日本のラーメンが熱い注目を集めている。醤油や塩、煮干しなど多彩な味がある中で、世界で最も評価を集めているのは豚骨ラーメンだ。【画像】ニューヨークの「博多一風堂」。女性店員がグラスに日本酒を注いで