山形県新庄市のＪＲ新庄駅で８日、車庫にクマが入り込み、山形新幹線の上り１本が区間運休した。秋田県と新潟県では７〜８日、男性２人がクマに襲われて負傷した。８日午後２時１５分頃、ＪＲ新庄駅の職員から、新幹線などの車庫にクマが入ってきたと１１０番があった。クマは車庫にとどまり、午後４時頃に箱わなで捕獲された。体長約５０センチの子グマとみられる。車庫は駅ホーム東側にある。新庄署によると、７人が車両を