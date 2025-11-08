九州場所前の懸賞本数が8日発表され、15日間の申し込み総本数は2177本だった。千秋楽までに実際に懸けられる本数は、九州場所最多となった昨年の1667本を上回る見通し。力士指定本数は横綱大の里が164本でトップ、熊本県出身のご当地ホープ、義ノ富士が134本で続いた。義ノ富士には、先場所までの本名のしこ名「草野」が縁で、建設業の「草野作工」（北海道江別市）が新規で懸けた。大相撲人気は懸賞にも表れた。今年の年間