8日午後、山形県新庄市のJR新庄駅構内で新幹線の車庫にクマが居座りました。クマは午後4時ごろに箱わなで捕獲されました。この影響で山形新幹線が区間運休となりました。8日午後2時半ごろ、JR新庄駅構内にある新幹線の車庫にクマが居座っているのが見つかりました。警察やJRによりますと、クマは体長50センチほどの子グマとみられていて、市などが箱わなを設置しました。そして先ほど午後4時ごろにクマは箱わなで捕獲されたという