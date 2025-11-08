犬が人前でトイレをしたがらない原因 1.ジッと見つめられることに不安がある 犬が人前でトイレをしたがらないのは、ジッと見つめられることに不安があるからです。 愛犬がトイレに行き、排泄をしようとしているとき、つい見てしまうことがあるのではないでしょうか。 上手にできるかどうか、失敗しないかな…と、ジッと見つめてしまっているかもしれません。 そうすると、犬は不安を感じます。排泄中は無防備な状態であるた