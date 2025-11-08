サンパウロGPで、マシンがクラッシュし、スピードも上げきれなかった角田(C)Getty Images去就問題に揺れ、残留を目指している男にとって、厳しい結末となった。現地時間11月7日にブラジル・サンパウロで行われたF1第21戦のサンパウロGPのフリー走行（FP）で、レッドブルの角田裕毅は、FP1でいきなりマシンをクラッシュさせるなど全体最下位の20位と低迷。スプリント予選1回目（SQ1）でも18番手に終わった。【動画】一体なぜ？