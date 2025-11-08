2025年10月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。歴史・教養部門の第1位は――。▼第1位幕末の志士や大名まで1000人の男と寝た｢千人斬り｣伝説をもつほど…才色兼備で大胆な深川芸者の武勇伝▼第2位演じるのは横浜流星なのに…ドラマが終盤に差し掛かっても｢べらぼう｣主人公･蔦重がイマイチパッとしないワケ▼第3位｢愛子天皇｣実現は逆に加速する…男系男子を譲らぬ高市政権が女性天皇