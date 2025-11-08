9日は前線を伴う低気圧が西・東日本を通過する見通しです。また、オホーツク海へと進む別の低気圧からのびる前線が北日本に近づくでしょう。これらの低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込む影響で、西日本から北日本では雨の降りやすい天気となりそうです。西・東日本では午前中から広い範囲で雨が降るでしょう。北日本は次第に雲が広がり、午後を中心に雨が降る見込みです。西日本から北日本では雷を伴った激しい雨の降る所