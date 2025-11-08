「紅葉狩り」といえば、秋の定番デートのひとつですが、浮かれモードで配慮が足りないと、男性からドン引きされてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性391名に聞いたアンケートを参考に「紅葉狩りデートで『足手まといだな』とイラつかれる行動９パターン」をご紹介いたします。【１】「銀杏のニオイ大嫌い」「落ち葉って汚い」と、紅葉を避けて歩く「潔癖ぶるくらいなら最初から来るなよ」（20代男性）な