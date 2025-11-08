◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権第３日（８日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、２３位で出た石川遼（カシオ）が７バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５をマークし、通算９アンダー。トップと４打差７位で最終日を迎える。６８で回った杉浦悠太（フリー）が１３アンダーで首位を守り、今季初優勝、通算３勝目に王手をかけた。前週まで２戦連続トップ５入りを果たすなど、