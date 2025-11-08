高松市屋島西町の浦生海岸で８日、清掃活動が行われました。地域の人やボランティアサークルの大学生ら約30人が参加しました。 飲料メーカー大手の伊藤園が地域貢献活動の一環として2012年度から行っているもので、参加者は２つのグループに分かれて約30分ごみを拾いました。そして、拾ったごみの種類や量を記録し、どんなごみが多いか理解を深めていました。 伊藤園の荷宮直樹高松支店長は「地域