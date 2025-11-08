１０月２３日のドラフトで巨人から育成５位指名を受け、７日から秋季キャンプに合流したオイシックス・知念大成外野手（２５）は８日、紅白戦には出場せず打撃練習でたっぷり打ち込んだ。合流２日目とあって調整具合も考慮してこの日は紅白戦は出場しなかった。午前はGタウンで紅白戦組と一緒にシートノックで左翼に入り、その後はＧ球場室内に移動。紅白戦に出場しなかった岡田、萩尾、増田陸らと打撃練習で振り込んだ。ラ