今季日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手が８日、仙台市内で「マー君カップ２０２５」を開催。未経験、初心者向けの野球教室で、宮城県内の小学生約３０人を対象に約２時間、講師役として触れ合った。「様々な方々のご協力があり、１回、第２回と続けて開催することができて本当にうれしく思います。野球を通して触れ合った子どもたちは皆一緒になってボールを追いかけて、誰も置いていかれることなく、一丸となって楽