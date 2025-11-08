岡山市で８日、ドッグトレーニングの方法を学ぶイベント「ハレ犬」が開かれました。 ペットの犬が人と一緒に毎日楽しく生活できるように「しつけ」を行なうのがドッグトレーニングです。 会場の下石井公園には大小さまざまな犬たちが集まり、参加した飼い主たちは、コミュニケーション豊かな散歩ができるように「犬の方から飼い主を見たらおやつをあげる」というトレーニングを教わりました。 飼