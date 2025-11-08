「こういうのが100円ショップにあったらいいな」という消費者の声を吸い上げ、実際に商品化する新商品開発SNS「みん100」の存在をご存知でしょうか？みん100の基本的な仕組みを「公式サイトで“あったらいいな”を投稿 →精査検討し100円ショップ向け商品のメーカーに提案 →開発製造に進む商品を決定」と話す、みん100株式会社担当者に話を聞きました。●みん100誕生の経緯代表の池田がITエンジニアとして働いていた当時、100円シ