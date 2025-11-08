宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」から、この冬限定の『すみっコぐらしスペシャルパック』が登場します。お好きなピザにプラス340円（税込）で、ここでしか手に入らないオリジナルの「すみっコぐらしお皿」と「オリジナルシール」がセットに♡ ピザーラのピザを囲みながら、すみっコたちの愛らしい世界をおうちで楽しめる、ファンにはたまらない数量限定企画です。 ピザーラ限定の“すみっコぐらし