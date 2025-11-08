子どもの節目のお祝い行事「七五三」。本来は子どもの健やかな成長を祝う伝統行事であるはず。しかし主役の子どもたちをさておいて、さまざまな思いがひしめくのは大人たちだったり……？ママたちが経験した「七五三」に関するエピソードを紹介します。今回は、七五三にかかる費用から起こった一件です。「七五三は私に任せて、費用は出すから」とかわいい孫のために張り切る義母。しかしその言葉とは全然違う、とんでもない事態